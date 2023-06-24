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Bahçeli'den Rabia Kadir çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Rabia Kadir'in Türkiye'ye ziyaretinin önündeki engellerin kaldırılarak milletiyle özlem gidermesi en samimi dilek ve temennimdir. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Rabia Kadir'i misafir etmeye hazırdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 24 Haziran 2023 18:50, Son Güncelleme : 24 Haziran 2023 18:07
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Bahçeli'den Rabia Kadir çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Uygur Türklerinin hakları için uzun zamandır mücadele eden Rabia Kadir'in Türkiye'ye gelmesinin önündeki engellerin kaldırılmasını istedi.

Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, insan hak ve hürriyetinin, hiçbir ideolojik kalıp ve kısıta sığmayacak kadar evrensel, hiçbir mevzi ve merkezi bakışa hapsedilmeyecek ölçüde küresel, hiçbir siyasi ve stratejik hesaba alet edilmeyecek kadar ilkesel ve özsel niteliklere haiz olduğunu belirtti.

İnsanın, yaratılmışların en şereflisi olduğunu belirten Bahçeli, her türlü kötü muamele, eziyet, işkence ve zulmün insan onurunu yaralayıcı ve yıkıcı olduğuna dikkati çekti.

"HİÇBİR ZAMAN UNUTMADIK"

Milliyetçi Hareket Partisinin, dünyanın muhtelif coğrafyalarında hayat ve varlık mücadelesi veren Türkler, soydaş ve akraba topluluklarla tarih, kültür ve gönül bağı olduğuna vurgu yapan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Geçmişte 'Esir Türkler' davasının telaffuz ve temsili hususunda gösterilen samimiyet ve dirayet maşeri vicdanda ziyadesiyle mahfuzdur. Doğu Türkistan'da baskı ve dayatmalara maruz kalan, inanç ve insan hakları ihlallerine mahkum bırakılan kardeşlerimizi hiçbir zaman unutmadık, unutulmuşluğa terk etmedik. Çünkü onlar biz, biz de onlarız. Aramızda sınırlar ve mesafeler olsa da kalbimiz bir, kanımız bir, kaderimiz birdir. Nitekim Doğu Türkistan, Müslüman Türk milletinin mağdur ve mazlum gök bayrağıdır."

"ŞU ANDA ABD'DE YAŞAMAKTADIR"

Bu haftaki Meclis Grup konuşmasında, "Filistin Devlet Başkanı'nın Çin Halk Cumhuriyeti ziyareti esnasında yaptığı marazi açıklamaları eleştirerek, adaletin ve hakkaniyetin yanında durduğunu" ifade eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Konuşmamın geniş bir yankısı olmakla birlikte Sayın Rabia Kadir'in de tarafıma hitaben yazmış olduğu mektubunu okuyunca elbette memnuniyetim daha da artmıştır. Uygur davasının yılmaz savunucusu Sayın Rabia Kadir, şu anda ABD'de yaşamaktadır ve yaşı da 80'e ulaşmıştır. Bazı sebeplerden dolayı uzun süreden beri Türkiye'ye giriş yapamamaktadır. Geldiğimiz bu aşamada, Sayın Rabia Kadir'in Türkiye'ye ziyaretinin önündeki engellerin kaldırılarak milletiyle özlem gidermesi en samimi dilek ve temennimdir. Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Rabia Kadir'i misafir etmeye hazırdır."

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