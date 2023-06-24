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Paramiliter ne demek? Paramiliter kelimesinin sözlük anlamı

Rusya, Ukrayna'da Rus güçlerin yanında savaşan paramiliter bir örgüt olan Wagner Grubunun lideri Yevgeny Prigozhin'in 23 Haziran'da Rus askeri yönetimine isyan etmesiyle çalkalanıyor. Olayın ardından " paramiliter" teriminin anlamı merak konusu oldu. Peki, paramiliter ne demek?

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 24 Haziran 2023 18:08, Son Güncelleme : 24 Haziran 2023 18:09
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Paramiliter ne demek? Paramiliter kelimesinin sözlük anlamı

Bir yarı askeri ya da paramiliter güç, işlev ve örgütlenme olarak askeri ancak düzensiz gönüllülerden oluşan devletçe desteklenen bir tür yapı. Terim Yunanca harici anlamına gelen para ve asker anlamına gelen militer sözcüklerinden türemiştir.

WAGNER GRUBU HAKKINDA

Wagner Grubu, bir Rus paramiliter örgütüdür. Çeşitli şekillerde özel bir askeri şirket, bir paralı asker ağı veya Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fiili bir özel ordusu olarak tanımlanıyor. Grup, özel askeri müteahhitlerin resmi olarak yasak olduğu Rusya'da yasaların ötesinde faaliyet göstermektedir. Wagner Grubu'nun kendisi ideolojik olarak yönlendirilmese de, Wagner'in çeşitli unsurları neo-Naziler ve aşırı sağcı aşırılık yanlıları ile ilişkilendirilmiştir.

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