Makas atan sürücü trafikte tehlike saçtı: 4 yaralı

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gedelek Viyadüğü mevkisinde meydana gelen kazada otoyolda makas atarak ilerleyen Ahmet Ç K(36) idaresindeki 34 KZC 05 plakalı otomobil, aynı yöne giden Gürol T'nin (50) kullandığı 34 TS 1210 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada Ahmet Ç K ile diğer aracın sürücüsü Gürol T ve yanındaki çocukları Deren (17) ile Deniz T (10) yaralandı.

İhbarla, kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sekv edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastaneleri'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Trafiğin akışının tek şeritten sağlandığı yolda ulaşım, kaza yapan otomobillerin kaldırılmasıyla yeniden normale döndü.

Bir başka otomobilin araç kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.