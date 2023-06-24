Sığındığı anaokulunda LGS'ye hazırlanan depremzede kız tam puan aldı

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakan Koca'dan hastanelerde Suriyelilere öncelik açıklaması
Bakan Koca'dan hastanelerde Suriyelilere öncelik açıklaması
Otogarda bayram yoğunluğu: Bilet bulmak çok zor
Otogarda bayram yoğunluğu: Bilet bulmak çok zor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Bayram trafiği çilesi başladı: Sürücüler birbirlerine saldırdı
Bayram trafiği çilesi başladı: Sürücüler birbirlerine saldırdı
Bakan Yumaklı'dan denetim açıklaması
Bakan Yumaklı'dan denetim açıklaması
ALO 199 'En İyi Müşteri Hizmetleri' ödülünü kazandı
ALO 199 'En İyi Müşteri Hizmetleri' ödülünü kazandı
TİKTOK vurgununda 10 şüpheli tutuklandı
TİKTOK vurgununda 10 şüpheli tutuklandı
Elektriğe zam gelecek mi?
Elektriğe zam gelecek mi?
Akşener: CHP'den 15 milletvekili istemek en büyük pişmanlığım
Akşener: CHP'den 15 milletvekili istemek en büyük pişmanlığım
TİGEM, piyasanın yüzde 20 altında kurbanlık satıyor
TİGEM, piyasanın yüzde 20 altında kurbanlık satıyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde yoğunluk yaşanıyor
Togg 5 yaşında
Togg 5 yaşında
Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı
Boydak Holding'in eski yöneticisi Mustafa Boydak tutuklandı
Asgari ücret daha cebe girmeden bin lira eridi
Asgari ücret daha cebe girmeden bin lira eridi
Rusya'da Wagner krizi: Rusya'da darbe mi oluyor?
Rusya'da Wagner krizi: Rusya'da darbe mi oluyor?
Yüz güldüren çifte rekor
Yüz güldüren çifte rekor
MB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli
MB Başkanı Erkan: Fiyat istikrarı, finansal istikrar için çok önemli
Kiracılara yol haritası! Yüzde 25'ten fazla artışı kabul etmeyin
Kiracılara yol haritası! Yüzde 25'ten fazla artışı kabul etmeyin
Bakanlıktan 'lahmacundan numune alınmayacak' iddialarına yalanlama
Bakanlıktan 'lahmacundan numune alınmayacak' iddialarına yalanlama
'Muharrem İnce'ye kumpas' soruşturması tamamlandı
'Muharrem İnce'ye kumpas' soruşturması tamamlandı
Bakan Bayraktar: Adıyaman'da günlük 10-11 bin varil petrol üretiliyor
Bakan Bayraktar: Adıyaman'da günlük 10-11 bin varil petrol üretiliyor
Muğla'ya tatilci akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
Muğla'ya tatilci akını: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi LGS'de 500 tam puan aldı
İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi LGS'de 500 tam puan aldı
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin 'çatı' arayışı tıkandı
DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'nin 'çatı' arayışı tıkandı
Bayramda 19 bin 83 acil sağlık personeli görev yapacak
Bayramda 19 bin 83 acil sağlık personeli görev yapacak
Bakanlık açıkladı: İşçilere ilave tediye ödemeleri yapılmaya başlandı
Bakanlık açıkladı: İşçilere ilave tediye ödemeleri yapılmaya başlandı
5 ilde ormanlara giriş yasaklandı
5 ilde ormanlara giriş yasaklandı
Bayiden sıfır aldığı otomobil çıkma parçalı ve boyalı çıktı
Bayiden sıfır aldığı otomobil çıkma parçalı ve boyalı çıktı
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarına ve finansal istikrara ulaşmada kararlıyız
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarına ve finansal istikrara ulaşmada kararlıyız
Ana sayfaHaberler Yaşam

Sığındığı anaokulunda LGS'ye hazırlanan depremzede kız tam puan aldı

Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Malatya'da, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava zor şartlarda hazırlanan Melike Behçet, tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alma başarısını gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Haziran 2023 21:00, Son Güncelleme : 24 Haziran 2023 18:24
Yazdır
Sığındığı anaokulunda LGS'ye hazırlanan depremzede kız tam puan aldı

Selahaddin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu öğrencisi Melike Behçet, 6 Şubat'taki depremlerin ardından ailesiyle bir köyde tek odalı ve sobalı anaokuluna sığındı.

Depremin psikolojisiyle ders çalışmakta zorlanan Behçet, öğretmenlerinin desteğiyle 4 Haziran'da yapılan merkezi sınavdaki tüm soruları doğru cevapladı.

Behçet, yaşanan deprem sürecinde birçok olumsuzluğa rağmen ailesinin ve öğretmenlerinin desteğiyle 500 tam puan alan 562 öğrenci arasına girdi.

Melike Behçet, toparlanması zor bir süreçten geçtiğini ancak hedefleri olduğu için öğretmenlerinin desteğiyle tekrar ders çalışmaya başladığını söyledi.

"Toparlanması zor oldu ama insanın hedefleri olunca bir şekilde toparlıyor"

Deprem sonrası ders çalışma düzeninin bozulduğunu anlatan Behçet, şöyle konuştu:

"Deprem sürecinde sonra çalışma düzenim sıkıntılıydı. Bir süre ders çalışamadım. Bir köy okulunda 3-4 ay gibi uzun bir süre kaldık. Onun psikolojisi bile yetiyordu. Toparlanması zor oldu ama insanın hedefleri olunca bir şekilde toparlıyor. Bu yüzden bir süre sonra tekrar çalışmaya başladım. Bu süre zarfında da bütün öğretmenlerim çok destek oldular. Hepsine teşekkür ediyorum. Zor bir süreçti benim için. Toparlaması zor oldu ama odaklanınca ve isteyince oluyor."

Behçet, Malatya Fen Lisesi'nde eğitimini sürdürmek istiyor

Deprem sürecinde kendine güvendiğini ve sonrasında hedefler koymaya başladığını ifade eden Behçet, Malatya Fen Lisesi'nde eğitimini sürdürmek istediğini ifade etti.

Baba Mustafa Behçet, kızının başarılı olması için mücadele ettiklerini ve sınavda tam puan almasıyla gururlandıklarını ifade etti.

"Deprem sürecinde her şeyimiz alt üst oldu"

Deprem sürecinde 4 ailenin bir arada tek odalı bir anaokuluna sığınmak zorunda kaldıklarını anlatan Behçet, şunları söyledi:

"Melike düzenli çalışan bir çocuktu ama deprem sürecinde her şeyimiz alt üst oldu ve tüm düzenimiz bozuldu. Evimiz hasarlıydı, bu yüzden evden çıkıp bir anaokuluna sığınmak zorunda kalmıştık. 4 ailenin bir arada yaşadığı zor şartlarda, tek odalı, sobalı bir yerde çalışması çok zordu. İlk 1,5 ay dersleri bir kenara bırakmıştı fakat daha sonra kendisini toparladı. Biz Melike'ye güveniyorduk, onun da kendisine olan inancı tamdı."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber