Fransa'dan vatandaşlarına Rusya'ya seyahat uyarısı

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'ya seyahat uyarısı yapıldı.

Açıklamada, Rusya'daki askeri ve güvenlik durumunun değiştiği ve bazı bölgelerde terörle mücadele operasyonu uygulanacağı belirtilerek, Rusya'ya seyahatin önerilmediği kaydedildi.

Bakanlıktan yapılan bir başka açıklamada ise Rusya'daki olayların yakından takip edildiği ve bu ülkedeki vatandaşlar ve diplomatik personelin güvenliği için seferber olunduğu belirtildi.

Rusya'da Wagner krizinin tırmanışı

Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.

Wagner savaşçılarının Rostov'un ardından Voronej'de de görüldüğüne dair haberler yapılmıştı.