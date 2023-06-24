Moskova'da pazartesi günü tatil ilan edildi
Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Moskova'da pazartesi günün tatil ilan edildiğini duyurdu. Zor bir durumdayız diyen Sobyanin, şehirdeki bazı yolların veya mahallelerin trafiğe kapatılabileceğini de sözlerine ekledi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 24 Haziran 2023 20:24, Son Güncelleme : 24 Haziran 2023 20:25
Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Telegram'da "Moskova'da terörle mücadele operasyonu ilan edildiğini ve Pazartesi günü "riskleri en aza indirmek" için "çalışılmayan bir gün" olacağını söyledi.
Moskovalılardan mümkün olduğunca şehirde dolaşmaktan kaçınmalarını istedi.
"Şehir servisleri yüksek alarmda" dedi.
Yetkililer, Moskova bölgesinin tüm toplu açık hava etkinliklerini 1 Temmuz'a kadar askıya aldığını duyurdu.