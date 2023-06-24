Moskova'da pazartesi günü tatil ilan edildi

Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Telegram'da "Moskova'da terörle mücadele operasyonu ilan edildiğini ve Pazartesi günü "riskleri en aza indirmek" için "çalışılmayan bir gün" olacağını söyledi.

Moskovalılardan mümkün olduğunca şehirde dolaşmaktan kaçınmalarını istedi.

"Şehir servisleri yüksek alarmda" dedi.

Yetkililer, Moskova bölgesinin tüm toplu açık hava etkinliklerini 1 Temmuz'a kadar askıya aldığını duyurdu.