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Cam silerken 2. kattan düşen kadın öldü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde cam silerken 2. kattan düşen kadın yaşamını yitirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 07:17, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 07:13
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Cam silerken 2. kattan düşen kadın öldü

Şahincili Mahallesi'nde iki çocuk annesi Ayşe Başar, evinin camlarını silerken dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine düştü.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Başar, kaldırıldığı Ordu Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.

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