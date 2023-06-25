Akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu

Akıllı ulaşım sistemleri çalışmaları kapsamında Hasdal-İstanbul Havalimanı arasındaki 30 kilometrelik alanda Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri (K-AUS) Test ve Uygulama Koridoru kurulacak.



İhale ile öncelikli olarak Hasdal-İstanbul Havalimanı arası ve Antalya otoyolları akılı hale dönüşecek. Antalya Gazipaşa, Sandıklı, Tekirova arasındaki 505 kilometrelik sahada akıllı ulaşım sistemleri hayata geçirilecek.



5 AŞAMALI İHALE DÜZENLENECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 5 aşamada toplam 5 bin 911 kilometre fiber optik kablo haberleşme tesisi ihaleleri kapsamında ilk olarak, Antalya bölgesindeki 505 kilometrelik yollar için fiber optik kablo haberleşme altyapısı ihalesi düzenlenecek. İkinci aşamada ise İzmir, Konya, Ankara, Bursa bölge müdürlükleri sınırları içerisindeki alanlar için haberleşme altyapısı kurulacak.

FREKANSLARLA UYARI VERİLECEK

Hasdal-İstanbul Havalimanı arasında hayata geçecek K-AUS ile araçların birbiriyle, karayolu altyapısıyla ve diğer yol kullanıcılarıyla haberleşmesi sağlanacak.



Örneğin sistem herhangi bir aracın radyo frekansına erişim sağlayarak, kırmızı ışık uyarısı yapacak ve "Yeşil ışıkta geçmek için hızınızı 35 kilometreye düşürerek seyrediniz" uyarısında bulunabilecek.



Bu güzergahta iletişim fiber optik kablo, kısa mesafe ve mobil haberleşme teknolojileri ile araç-araç, araç-yol kenarı (yol kenarında kurulacak sinyalizasyon sistemi), yol kenarı-AUS merkezi arasında veri alışverişi yapılabilecek.



Yol güzergahında yol çalışması uyarıları, yeşil ışık optimum hız tavsiyesi, yavaş veya duran araç uyarısı, acil durum aracı (ambulans, polis) yaklaşıyor uyarısı, araç içi trafik işaretleri, hava durumu uyarısı verecek.



Akıllı ulaşım sistemlerinde sinyalizasyon sistemleri olarak trafik uyarmalı, koordineli, yaya uyarmalı protokoller yer alacak. Ayrıca algılayıcı olarak görüntü tabanlı, lidar, kesit ve şerit bazlı radar, 3D radar, loop dedektör, bluetooth ve manyetik sensörler yer alacak. Meteorolojik bilgi istasyonları, olay algılama sistemleri, hareketli araç verileri bu sistemlere aktarılacak.



16 İLDE MERKEZLER KURULACAK

2020 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Ana Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi kurulurken, bu yıl ise Karayolları 13. (Antalya) Bölge Müdürlüğü yerleşkesi içerisindeki Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezi'nin görüntü, ses ve otomasyon sistemlerinin tesis edilmesi işi tamamlanacak.

Her bir Karayolları Bölge Müdürlüğünde bir adet olmak üzere toplamda 16 adet Akıllı Ulaşım Sistemleri Merkezinin görüntü, ses ve otomasyon sistemlerinin tesisi hedefleniyor. Bu iller İstanbul, İzmir, Ankara, Konya, Mersin, Kayseri, Samsun, Elazığ, Diyarbakır, Trabzon, Van, Erzurum, Antalya, Bursa, Kastamonu ve Sivas olacak.



Bu merkezler, merkezi bir yazılımın üzerinden verilerin toplandığı, yönetimsel kararlara dönüştürüldüğü, hava ve yol şartlarına dair sürücü ve yolcu bilgilendirme sistemleri vasıtası ile yol kullanıcılarının sürekli bilgilendirilmesinin, yönlendirilmesinin ve uyarılmasının sağlandığı, paydaşlarla verilerin paylaşıldığı merkezler olacak.



MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRİLECEK

Akıllı ulaşım sistemleri için geliştirilecek mobil uygulama ile vatandaş konum bilgisini açtığında bulunduğu güzergahta trafik yoğunluğu, yol bakım çalışması, kaza, duran araç, ters yönde giden araç gibi uyarılar ile hava durumu, buzlanma ve sis uyarılarını görebilecek.

Ayrıca hız tavsiyesi, otoyol geçiş ücretleri, yakıt istasyonları, dinlenme tesisleri, sürüş güvenliğine yönelik dinlenme ve azami hız uyarısı yapılacak.

BARIŞ ŞİMŞEK