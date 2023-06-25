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İnce'ye kaset kumpasında Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilmesine yol açan "montaj kaset ve sahte dekont" soruşturmasında 5 sanık hakkında hazırlanan iddianamede şüphelilerin Whatsapp konuşmaları da yer aldı. CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru'nun Yalancılar Derneği kısaltması olan 'Yal-Der' adlı Whatsapp grubunda söz konusu paylaşımı yaptığı ve İnce'yi kastederek hakaret ettiği saptandı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 08:38, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 08:39
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İnce'ye kaset kumpasında Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce hakkında sosyal medya kendisine ait olduğu iddia edilen görüntülerin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Tehdit', 'Şantaj', 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' 'Özel bayatın gizliliğini ihlal' ve 'Belgede sahtecilik' suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Mehmet Galoğlu, Ozan Özgür Doğru, Salim Faruk Kızılırmak, Soner Hakkı Çoruh ve Yusuf Turan hakkında 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' ve 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak' suçlarından 9'ar yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.

İddianamede, bu sürecin yönetilmesinde FETÖ ile bağlantılı hesapların rol üstlendiği, anayasal demokratik seçim sürecinde müştekinin Cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesine neden oldukları kaydedildi.

GÖRÜNTÜYÜ PAYLAŞARAK HAKARET ETTİ

CHP Şişli Gençlik Kolları Teşkilatı eski görevlisi Ozan Özgür Doğru'nun Yalancılar Derneği kısaltması olan 'Yal-Der' isimli Whatsapp grubunda söz konusu paylaşımı yaptığı ve İnce'yi kastederek, "Tip'e darbe vurmak için ibn.. yaptı. Kılıçdaroğlu'nu destekliyorum demedi" şeklinde sözler sarf ettiği belirlendi.

'BU NE PERFORMANS AMA'

Whatsapp konuşmalarının yer aldığı iddianamede, Soner Hakkı Çoruh'un cep telefonuna pornografik fotoğraf gönderildiği, iletinin altına 'patladı beyimiz' yazıldığı tespit edildi.

Yüz kısmı montajlanarak oluşturulan pornografik bir videonun Çoruh'un bulunduğu 'Rakılamaca' isimli gruba geldiği, iletinin altına 'Muharrem İnce bu ne performans ama' yazıldığı belirlendi.

İddianamede, Çoruh'un, İnce'nin görselini kullanılarak oluşturulan söz konusu sahte pornografik videoyu 'Sevenler Gece Ölür' isimli Whatsapp grubuna hukuka aykırı olarak paylaşarak yaydığı ve ifşa ettiği tespiti yapıldı.

'PİS KASETLERİN YÜZÜNDEN 85 MİLYONUN İSTİKBALİ İLE OYNAMA'

İnce'nin montajlanarak oluşturulan sahte pornografik videosunu 'Komşu Celal' olarak kayıtlı numarayla paylaşan Mehmet Galoğlu ise iletinin açıklama kısmına, "Muharrem İnce, Çarşamba saat 20'ye kadar sana müsaade, pis kasetlerin yüzünden 85 milyonun istikbali ile oynama, iktidar partisi seni 2018-2023'de neden tehdit ettiklerini açıklasana, 2011 yılında eşini aldatırken gizli kameraya kaydettiler" ifadelerini kullandı.

İddianamede, Galoğlu'nun aynı sahte pornografik videoyu başkalarına da gönderdiği, belirlenirken, müştekiye karşı birden fazla kez işlenmesi sebebiyle hakkında zincirleme suç hükümlerinin uygulanması talep edildi.

Dilhan Dumanoğlu

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