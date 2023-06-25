Memur maaş zammı için yasa bekliyor

Milyonlarca memur ile emekli, yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından maaş ve aylıklarına yapılacak zammı bekliyor. Bu konuda öncelikle beklenti, yılın ilk altı ayıyla ilgili enflasyon (TÜFE) oranları olacak.

TÜİK'in 5 Temmuz'da açıklayacağı oranlara göre memur ve memur emeklileri için enflasyon farkı netleşecek. Bu kesim ayrıcı toplusözleşmeye bağlı olarak ikinci altı ay için yüzde 6 maaş artışı alacak. Öte yandan işçi ve Bağ-Kur emeklileri de bu altı aylık enflasyona göre maaş zammı alacak.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; bunların yanında en dikkat çekici beklenti en düşük memur maaşıyla ilgili. İktidar, seçim öncesi bu maaşı net 22 bin liraya çıkaracağını açıkladı. Bu da en düşük memur maaşının 10 bin lira civarında artacağı anlamına geliyor. Ancak 22 bin lira netleşirse daha yüksek kademe ve dereceye sahip memurlar için nasıl bir düzenleme yapılacağı ise belirsiz.

7 BİN 500 TL KAYGISI



Yasal düzenlemenin geçen hafta Meclis'e gelmesi bekleniyordu ama gelmedi. Eğer en düşük memur maaşının üzerindeki maaşlara sadece toplusözleşme zammı ve enflasyon farkı verilirse memurlar da emekliler gibi "en düşük maaşta" eşitlenmiş olacak.

Kademe ve derecenin hiçbir anlamı kalmayacak. Yine iktidar, emeklilerin yarısından fazlasının en düşük aylık olan 7 bin 500 lirada eşitlenmesi nedeniyle, daha fazla prim ödeyenler için yeni bir düzenleme yapılacağını duyurmuştu.

Ancak en düşük aylık olan 7 bin 500 liranın artıp artmayacağı, artarsa ne kadar olacağı konusunda iktidardan net bir açıklama yok. Halen kök aylığı 5 bin liranın altında olanlar var. İktidarın memurlarla ilgili yasal düzenlemeye daha fazla primi olan emeklilerle ilgili maddeler de koyması bekleniyor. En düşük aylıkla ilgili düzenleme için de teklif bekleniyor.