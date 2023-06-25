Hastanenin çevresi kendisinden pahalı

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre; Antalya Şehir Hastanesi için 2020 yılı Aralık ayında 990 milyon liralık ihale yapıldı. İhaleyi Nesma Yapı Makina İnşaat Şirketi kazandı. Kepez'deki hastanenin inşaatı 18 Mart 2021'de başladı ve 8 Nisan 2023'te tamamlanması gerekiyordu. Ancak hastane halen bitirilemedi. Şimdi de hastanenin çevre düzenlemesi ve altyapı işleri için yeni bir ihaleye çıkıldı. Sağlık Bakanlığı 4 Nisan 2023'te "Antalya Şehir Hastanesi Çevre Düzenleme, Altyapı ve Müteferrik İşler Yapım İşi" için yine ''Pazarlık 21-B'' usulüyle ihale düzenledi.



İHALE AK PARTİLİ ADAY ADAYINA

İhaleye iki firma teklif sunarken, kazanan yine Nesma Yapı Makina İnşaat Şirketi oldu ve 1 milyar 125 milyon TL'lik sözleşme imzalandı. 1000 Yataklı Şehir Hastanesi ihalesi ''Pazarlık 21-B'' usulüyle yapıldı. İkinci ihale ile hastanenin toplam maliyet 2 milyar 115 milyon TL'ye yükseldi. Çevre düzenlemesinin 14 Ekim 2023'te tamamlanacağı bildirildi.

Çevre düzenlemesi hastanenin yapımından pahalıya gelirken, hastane de Bakanlığa toplam 2 milyar 115 milyon TL'ye mal olacak. Bakanlığın iki ihalesini de alan Nesma Şirketi, AK Partiye yakın ve 2015'te AK Partiden Bitlis Milletvekili aday adayı olan Zeki Peker'in aile şirketi olarak biliniyor.