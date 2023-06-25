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Koyunu döverek bayıltan kasap: Yormak için öyle yaptım

Adana'da elinden kaçırdığı koyunu yakalayıp darbederek bayıltan kasap, polis tarafından yakalandı. Ekiplerin şahsı yakalamak için bölgede 100'e yakın güvenlik kamerası kaydını tek tek incelediği, yaklaşık 200 kişiyle de görüştüğü öğrenildi. Mahkemeye çıkartılan kasap, "Yormak için öyle yaptım" derken, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 09:52, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 09:52
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Koyunu döverek bayıltan kasap: Yormak için öyle yaptım

Olay, 22 Haziran'da merkez Yüreğir ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Kasaplık yapan Hasan A. (29), bir kişiyle 200 TL karşılığında adaklık koyununu kesmek için anlaştı. Koyunu keseceği sırada elinden kaçıran Hasan A., bir süre boyunca koyunun peşinden koştu ve sonunda yakaladı.

Daha sonra Hasan A., iterek götürmeye çalıştığı koyun direnince, hayvanı darbetmeye başladı. Sersemleyen koyunun kuyruğundan çekip yerden yere vuran Hasan A., bayılmasına neden oldu. Yaşanan şiddet, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Sosyal medyaya düşen görüntüler polisi harekete geçirdi

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekipler, ilk olarak sosyal medyaya görüntüyü atan şahsı bulup adresi aldı ve ardından çevredeki 100'e yakın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerden şahsı tespit edemeyen ekipler, bölgede yaklaşık 200 kişiyle görüşerek şahsın Hasan A. olduğunu belirledi.

Kocavezir Mahallesi'nde başka bir koyunu kesmek üzereyken yakalanan Hasan A., 5199 sayılı Kanun'un 14.maddesi ve 28/A maddesi uyarınca 'Hayvana işkence ve eziyet' suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu kabul eden Hasan A., "Koyun elimden kaçtı ve bir süre sonra yakaladım. Daha sonra da onu yormak için ite kalka götürdüm. Koyun bayılınca da kesip sahibine teslim ettim" dediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hasan A., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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