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Motosiklet ambulanslar 43 ilin geçiş güzergahında

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla araç trafiğinin en yoğun olduğu 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de görev yapan motosiklet ambulanslar, büyük araçların giremediği alanlarda hayat kurtarıcı görev üstleniyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 10:15, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 11:08
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Sağlık Bakanlığı bünyesindeki motosiklet ambulanslar, 43 ilin geçiş güzergahında Kurban Bayramı dolayısıyla yaşanan trafik yoğunluğunda meydana gelebilecek trafik kazalarına anında ulaşabilmeleri için bölgede hazır bekliyor. Her motosiklette iki sağlık görevlisinin bulunduğu ambulanslar, bayram dolayısıyla özellikle trafiğin yoğun olduğu Ankara-Samsun kara yolunda hayat kurtarıcı görev üstleniyor.

Kara ambulansının giremeyeceği dar sokaklar, park, bahçe ve mesire alanları gibi yerlerde de görev yapıyor. Motosiklet ambulanslar, kalabalık ve işlek caddelere yakın bir şekilde konumlandırılıyor ve böylelikle hastalara en fazla 5 dakika içinde ulaşıyor.

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan paramedik Emin Yiğitel, motosikletin avantajını kullanarak olaylara en hızlı şekilde müdahale ettiklerini söyledi.

"Sağlık sorunlarına motosikletin avantajını kullanıyoruz"

Yoğun bir mesai içinde olduklarını belirten Yiğitel, "Bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların 43 ili birbirine bağlayan aynı zamanda kilit kavşak olarak bilinen Kırıkkale'den geçiş esnasında veya ilimize gelen gurbetçi hemşerilerimizi başına gelecek kaza yada sağlık sorunlarına motosikletin avantajını kullanarak en hızlı şekilde müdahale edebilmek ve daha sağlıklı bir bayram geçirebilmeleri için yoğun mesai içinde görevimizi icra ediyoruz" dedi.

"Emniyet şeridine girmemelerini tavsiye ediyoruz"

Uzun yolcuğa çıkan vatandaşların sabırlı olmaları ve daha dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Yiğitel, "Emniyet şeridini kullanan insanlarımız var. Herkes istiyor ki biran önce memleketlerine ulaşsın ama kural ihlali yaparak emniyet şeridine girmemelerini tavsiye ediyoruz. Aksi takdirde bir kaza durumunda ambulansların olay yerine ulaşım süresi uzuyor. Trafik kilitleniyor ve daha geç açılıyor" diye konuştu.

Yiğitel, emniyet şeritlerini mümkün olduğunca kullanılmamasını, emniyet şeridini kolluk kuvvetlerine ve sağlık görevlilerine acil kullanım için bırakılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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