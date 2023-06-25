Futbolda 'yaz transfer dönemi' yarın başlayacak

"Ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başlayıp 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

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