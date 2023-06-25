Bir ilde daha ormanlık alanlara girişler yasaklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, istisnai durumlar ve izinli görevliler dışında il genelinde 01 Temmuz 2023 - 31 Ekim 2023 tarihlerinde ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı belirtildi.

Ormanlık alanlara izinsiz girenlere idari ve adli işlem yapılacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ormancılık faaliyeti kapsamında izin verilenler, görevlendirilmiş yetkililer ormanlara girebilecektir. Sahipsiz hayvanları beslemek amacıyla orman alanlarına girmek isteyen vatandaşlarımız, hangi mevkide ve ne zaman besleme yapacaklarını ilgili Orman İşletme Müdürlükleri veya Orman İşletme Şefliklerine bildirmek ve izin almak kaydıyla ormanlık alanlara girip hayvanları besleyebilecektir. Ormanların çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Anız, bağ-bahçe, fındıklık ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır."