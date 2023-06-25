Haziran ayında her yer beyaza büründü
Ardahan'da Haziran ayında etkili olan dolu yağışı vatandaşı hayrete düşürdü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 11:41, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 12:22
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde bir anda bastıran dolu yağışıyla etraf beyaza bürünürken, sürücüler zor anlar yaşadı. Şiddetli dolu ve sağanak yağış nedeniyle Ardahan-Artvin Karayolu'nda ulaşım aksadı. Sahara Geçidi de dolu yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Ardahan Valiliği; vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.