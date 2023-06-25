Ölüm ayıramadı: Yaşlı çift yarım saat arayla hayatını kaybetti
Kastamonu'da kalp krizi sebebiyle yoğun bakım servisinde tedavi gören vatandaş, İstanbul'da kanser tedavisi gören eşinin hayatını kaybetmesinden yarım saat sonra vefat etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 13:06, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 14:06
İnebolu'nun Bayıralan köyünde yaşayan Hatice Karagülle, İstanbul'da kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde kalp krizi geçirmesi sebebiyle tedavi gören Hasan Karagülle de eşi Hatice Karagülle'nin ölümünden yarım saat sonra yaşamını yitirdi. Yarım saat arayla vefat eden çift, yakınlarını yasa boğdu.
Yaşlı çiftin cenazesi, yarın Bayıralan köyü Pazen Mahallesi'nde toprağa verilecek.