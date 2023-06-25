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LGS'de imam hatip ortaokullarından 53 öğrenci tam puan aldı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçlarına göre, imam hatip ortaokullarından 53 öğrenci tam puan aldı, binlerce öğrenci üst dilimlerde yer aldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 14:18, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 14:19
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LGS'de imam hatip ortaokullarından 53 öğrenci tam puan aldı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından LGS kapsamında 4 Haziran'da yapılan merkezi sınava, 1 milyon 30 bin 195 öğrenci katıldı.

23 Haziran'da açıklanan sonuçlara göre imam hatip ortaokullarından 53 öğrenci 500 tam puan aldı, binlerce imam hatip öğrencisi en üst dilimlerde yer aldı. Hafızlık proje okullarından mezun öğrencilerin başarısı da dikkatleri çekti.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, LGS'ye katılan öğrencileri ve öğrencilerin başarısına katkı veren öğretmenleri, yöneticileri, aileleri, çalışma arkadaşlarını ve paydaşları tebrik etti.

İmam hatip okullarındaki sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal etkinliklerin, okul aidiyetini ve okul kültürünü geliştirip okul iklimine dönüştürdüğünü vurgulayan Gül, atılan bu temellerden sonra genel müdürlük koordinasyonunda okullarda yürütülen projelere dikkati çekti.

Gül, "Hedef LGS", "öğrenci rehberliği kapsamında birebir ilgilenme", "ortak performans değerlendirme", "okullardaki akademik takip komisyonları", "destekleme ve yetiştirme kurslarına aktif katılımların takibi", "EBA platformu üzerinden rehberlik", "hazırlanan örnek sorulardan öğrencilerimizin faydalanması", "Kalite Takip Sistemi (KTS) ile okullardaki çalışmalarının takibi", "LGS'de önceki yıllarda başarılı olmuş öğrencilerle sınava hazırlanan öğrenciler buluşturulması", "etkin rehberlik", "sınava doğru soru çözüm programlarının yapılması" gibi pek çok çalışmanın elde edilen başarıda büyük role sahip olduğunu vurguladı.

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