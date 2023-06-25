Bağcılar'da tramvay raydan çıktı
Kabataş-Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay raydan çıktı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 15:48, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 15:51
Kabataş-Bağcılar T1 Tramvay Hattı'nda sefer yapan tramvay raydan çıktı.
Bağcılar Durağı'ndan yolcularını alan tramvay, Kabataş istikametine hareket etti.
Durağın çıkışında makasların bulunduğu kısma gelen tramvay, bilinmeyen nedenle raydan çıktı.
Vatman, kapıları açarak yolcuları tahliye etti. Olay yerine gelen ekiplerin tramvayı kurtarma çalışmaları sürüyor.
Tramvay seferleri aksamadan devam ediyor.