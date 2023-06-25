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Başkan Özdemir: Geleceğimiz için gençlerimize ihtiyacımız var

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, "Geleceğimiz için gençlerimize, gençlerimizin atacağı önemli adımlara ihtiyacımız var" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 16:34, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 16:37
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Başkan Özdemir: Geleceğimiz için gençlerimize ihtiyacımız var

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Avni Özdemir, "Geleceğimiz için gençlerimize, gençlerimizin atacağı önemli adımlara ihtiyacımız var" dedi.

Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği tarafından, derneğin genç üyeleri ile birlikte kahvaltı programı düzenlendi. Derneğe üye olan 40 yaş altındaki kadın ve erkek üyeler ile birlikte ilk kez gerçekleştirilen kahvaltı etkinliğinde önemli gündem maddeleri görüşüldü.

Programda dernek üyelerine hitap eden Çarşambalılar Yardımlaşma ve Haberleşme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dt. Hüseyin Avni Özdemir, derneğin gerçekleştirdiği etkinlikler ile 2023 yılının ilk yarısını başarıyla geçirdiğini, bu başarının istikrar ile devam edeceğini ifade etti. Derneğin ilk gençlik buluşmasında genç üyelerle bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Özdemir, "Geleceğimiz için gençlerimize, gençlerimizin atacağı önemli adımlara ihtiyacımız var, bu yolda tüm Çarşambalı genç hemşehrilerimizi derneğimize üye olmaya davet ediyorum" dedi.

Başkan Özdemir, konuşmasında genç dernek üyelerine, derneğin bu zamana kadar yürüttüğü faaliyetler ile kuruluşundan bu güne yaşanan tüm şartlarda misyonunu gerçekleştirmek noktasında nasıl başarıya ulaştığını aktardı. Özdemir, derneğin yeni çalışmalar için bir araya geldiğini vurgulayarak, bu faaliyetlerin devam edeceğini ifade etti.

Başkan Hüseyin Avni Özdemir, dernek yönetimine ve genç üyelere katılım ve paylaşımlarından dolayı teşekkürlerini iletti.

Programa, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Dr. Soner Sezgin ve Erdem Zorlu, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Av. Kutluhan Gökçe, Genel Sekreter Av. Bülent Köksal, Yönetim Kurulu Üyesi Eczacı Ömer Bir, Özlem Toraman Dağdelen, Sercan Yaşar, Melike Alver Kaya, Eyüp Aslan ve Disiplin Kurulu Üyesi Çetin Akgül ile dernek üyeleri katılım sağladı.

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