Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte yaralanan işçi yaşam mücadelesini kaybetti
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan işçi, 4 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 17:25, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 17:27
Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında meydana gelen göçükte ağır yaralanan işçi, 4 gün sonra yaşamını yitirdi.
Merkez Bağlık Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında, 21 Haziran'da meydana gelen göçükte ağır yaralanan Uğur Bıyıklı (33), tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenazesi yarın kente getirilecek Bıyıklı'nın, eşinin hamile olduğu ve Kurban Bayramı'nın 3. günü doğum yapacağı öğrenildi.