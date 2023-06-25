Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağındaki göçükte yaralanan işçi yaşam mücadelesini kaybetti

Cenazesi yarın kente getirilecek Bıyıklı'nın, eşinin hamile olduğu ve Kurban Bayramı'nın 3. günü doğum yapacağı öğrenildi.

Merkez Bağlık Mahallesi'nde ruhsatsız işletilen maden ocağında, 21 Haziran'da meydana gelen göçükte ağır yaralanan Uğur Bıyıklı (33), tedavi gördüğü Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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