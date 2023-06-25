Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO ile kritik görüşme! İşte masadaki konular

Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Rusya'daki gerilimin sona ermesinin Ukrayna sahasında geri dönülmez insani felaketlerin önünü aldığı belirtildi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e Rusya'daki gelişmelerin Ukrayna'da adil barış yolunda yeni bir kilometre taşı olması temennisi iletildi.

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Görüşmede, İsveç'in NATO üyeliği de ele alındı. Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine karşı yapıcı tutumunun devam ettiği ancak PKK/PYD/YPG yanlıları bu ülkede serbestçe eylem düzenledikçe yapılan mevzuat değişikliklerinin bir anlamı olmadığı ifade edildi.

F-35 bağlamında yaşanan haksızlıkların Türkiye'nin F-16 talebinde İsveç'in üyeliğiyle bağlı kılınması çabalarının Türkiye'ye değil esasen NATO'ya ve NATO'nun güvenliğine zarar verdiği ifade edildi.

PUTİN İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Putin ile görüşmüştü. Kremlin, Cumhurbaşkanı'ın Rus mevkidaşı Putin'i aradığını duyurmuştu. Putin, Erdoğan'ın kendisine Wagner başkaldırısına karşı tam destek verdiğini söylemişti. Cumhurbaşkanlığı'ndan da görüşmeye ilişkin açıklama yapılmıştı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Rusya'da yaşanan son gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, görüşmede aklıselim ile hareket edilmesinin gerektiğinin öneminin altını çizdi. Görüşmede Rusya'da yaşananlardan kimsenin vazife çıkarmaması gerektiği vurgulandı. Cumhurbaşkanımız Erdoğan bu bağlamda yaşananların en kısa sürede uhuletle ve suhuletle çözülmesi için Türkiye olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız ifadelerini kullandı." ifadelerine yer verilmişti.

KRİTİK ZİRVEYE GERİ SAYIM

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı, 11-12 Temmuz 2023'te Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak. Zirveye, Finlandiya'nın katılımı ile sayıları 31'e çıkan NATO üyesi ülkelerin liderleri katılacak. Zirvede, Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan temsil edecek. 1991 yılında Sovyetler Birliği'nden ayrılan Litvanya'yı Rus askerleri, 1993 yılında terk etmişti. Litvanya, 2004 yılında NATO'ya üye oldu. ABD Başkanı Biden, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak zirve öncesinde İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin katılım sürecinin tamamlanmasını istiyor. Böylece zirvede, İsveç'in üyeliğinin başlaması planlanıyor. Ancak İsveç'in NATO'ya üye olabilmesi için Türkiye ile Macaristan'ın onayı gerekiyor.