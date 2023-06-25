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Çelik'ten AKPM'ye rapor tepkisi: Utanç vericidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde onaylanan rapora sert tepki gösteri. Sözcü Çelik yaptığı açıklamada, "İnsan haklarından yana davranması gerekenlerin, terörist darbecileri meşrulaştırmaya çalışan bir rapora imza atmaları utanç vericidir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 18:59, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 19:02
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Çelik'ten AKPM'ye rapor tepkisi: Utanç vericidir

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun AKPM'de onaylanmasını kınıyoruz. İnsan haklarından yana davranması gerekenlerin, terörist darbecileri meşrulaştırmaya çalışan bir rapora imza atmaları utanç vericidir. FETÖ tezlerini sıralayan bu raporda Türkiye'ye yönelik ifade edilen suçlamaların hepsini reddediyoruz. Raporda bahsedilen şekilde ortada "Gülen hareketi" diye sosyal bir yapı yoktur; bilakis eli kanlı bu yapının adı Fetullahçı Terör Örgütü'dür. Fetullahçı Terör örgütü, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Cumhurbaşkanımızı, Meclisimizi, seçilmiş hükümeti ve demokrasimizi hedef alan, karanlık ve aşağılık ilişkileriyle bir terör örgütüdür. Bu terör örgütü 15 Temmuz gecesi onlarca vatandaşımızı katletmiştir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde o gece bu örgüte karşı milli direniş başlamıştır. Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan kararlılığı, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve milli direnişe destek olan milletimizin her bir ferdi sayesinde bu terör örgütü o gece mağlup edilmiştir. Böylesine eli kanlı bir terör örgütünün halen bir sivil hareketmiş gibi meşrulaştırılmaya çalışılması, AKPM'nin terör örgütlerinin propaganda zemini haline gelmesine yol açmaktadır." dedi.

MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK

Çelik sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

Milletvekilimiz Sn. Zeynep Yıldız yaptığı konuşmada, söz konusu raporun ne kadar dayanaksız ve gerçeklerden uzak olduğunu ortaya koyarak, ülkemizin meşru tezlerini ve pozisyonunu açık bir şekilde ifade etmiştir. Bu raporu hazırlayan ve onaylayanların açıklamalarında Sn. Zeynep Yıldız'ı hedef almaları da insan hakları ve demokrasi konusunda pusulayı şaşırdıklarını göstermektedir. Demokrasimizi, başta FETÖ, DEAŞ ve PKK/PYD/YPG olmak üzere Türkiye düşmanı terör örgütlerine karşı koruyacağız. Bu noktada mücadelemiz kararlılıkla sürecek; başta darbeciler olmak üzere demokrasi düşmanı olan bu örgütlerin mensupları hiçbir şekilde kendilerini güvende hissedemeyecektir.

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