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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'deki kiraz festivalinde konuştu

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde, bu seçimin ne kadar önemli olduğunu, bu seçimin vatan, millet açısından ne kadar kıymetli olduğunu çok net bir şekilde algılayan, öyle birilerinin dediği gibi 500 liraya oyunu satmayan tüm köylü hemşehrilerime ve çiftçi kardeşlerime şükranlarıma sunuyorum

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 25 Haziran 2023 19:48, Son Güncelleme : 25 Haziran 2023 19:50
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ, İzmir'deki kiraz festivalinde konuştu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "14 ve 28 Mayıs seçimlerinde, bu seçimin ne kadar önemli olduğunu, bu seçimin vatan, millet açısından ne kadar kıymetli olduğunu çok net bir şekilde algılayan, öyle birilerinin dediği gibi 500 liraya oyunu satmayan tüm köylü hemşehrilerime ve çiftçi kardeşlerime şükranlarıma sunuyorum." dedi.

Dağ, Bayındır Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Balcılar Mahallesi Kiraz Festivali'nde yaptığı konuşmada, ilçede sürekli festivallerin düzenlendiğini söyledi.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in ilçeyi geliştirmek için önemli çalışmalara imza attığını anlatan Dağ, "Bayındır bizim için kıymetli ve önemli. Önümüzde 31 Mart 2024 yerel seçimleri var. Uğur kardeşimiz yaptığı çalışmalarla Bayındır'ı öteye götürmeye çalıştı. Biz de ona her türlü desteği vereceğiz." dedi.

Dağ, AK Parti olarak üretime çok önemsediklerini, hem sanayide hem de tarımda üreten herkese destek verdiklerini, vermeye de devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye'nin çok önemli bir seçimi geride bıraktığını hatırlatan Dağ, şunları kaydetti:

"Size özellikle bir teşekkürüm var, aslında milletimizin tamamına teşekkürüm var. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde, bu seçimin ne kadar önemli olduğunu, bu seçimin vatan, millet açısından ne kadar kıymetli olduğunu, çok net bir şekilde algılayan, öyle birilerinin dediği gibi 500 liraya oyunu satmayan tüm köylü hemşehrilerime ve çiftçi kardeşlerime şükranlarıma sunuyorum. Her birinize teşekkür ediyorum. Ülkemiz için çok önemli bir eşikti, bu önemli virajda kıymetli bir değer ve önem atfettiniz. Bu değer ve önemi hayata geçirdiniz, inşallah bizlerde önümüzdeki 5 sene demiyorum daha uzun yıllar, hizmet etme görevini ve sorumluluğunu sizlerle hissederek görevimizi yapacağız."

MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Taner Osmanağaoğlu, geçen yıl da festivale katıldığını hatırlatarak, "Az önce belediye başkanımızın söylediği gibi, dağlarından bal ve yağ akan memleketimizi, cenabı Allah her daim yüceltsin, cenabı Allah devletimize zeval vermesin." diye konuştu.

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar da tarımın dünyanın en önemli stratejik sektörlerinin arasından yer aldığını ifade etti.

Üreticilerin ve köylülerin hep üretmesinden yana olduklarını dile getiren Kırkpınar, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi, 'Köylü milletin efendisidir.' Birileri, köylüleri hakir görse de köylüler, üreticiler ve çiftçiler, bizim öteden beri hep başımızın tacıydı. Bundan sonra da başımızın tacı olmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ise her zaman çiftçilerin yanında olduklarını, ilçede güzel projeleri hayata geçirmek için çalışmalara devam edeceklerini ifade etti.

Festival kapsamında sembolik olarak kiraz güzellik yarışması yapıldı.

Festivalin açılışına Bayındır Kaymakamı Emin Kaymak, AK Parti Bayındır İlçe Başkanı Veysel Bakıcıoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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