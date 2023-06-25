Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?
Meteoroloji tarafından yeni hava durumu tahmin raporu yayımlandı. Yayımlanan rapora göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Genellikle mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Peki bayramın ilk günü hava nasıl olacak? İşte detaylar...
Ülkeni parçalı ve az bulutlu, Trakya, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Erzincan, Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, Trakya, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE 20°C, 29°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 20°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 20°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
TEKİRDAĞ 18°C, 26°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 12°C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 20°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 21°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Göller yöresi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 33°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 24°C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA 16°C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 25°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 16°C, 31°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 16°C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAYSERİ 14°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 13°C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP 21°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 18°C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
RİZE 20°C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 19°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 19°C, 25°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Erzincan, Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AĞRI 10°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM 11°C, 27°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 20°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 20°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 21°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 24°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 25°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Kurban Bayramı'nın ilk günü yurt genelinde hava güneşli olacak. Sağanak yağış birçok ilde etkili olacak. Bayramın ilk günü sağanak yağışın etkili olacağı iller şöyle; Düzce, Sakarya, Bolu, Bursa, Kütahya, Bilecik, Karabük, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Kars, Ağrı ve Iğdır./common/news/documents/1069229/1.webp /common/news/documents/1069229/2.webp /common/news/documents/1069229/3.webp