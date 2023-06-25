Sakarya, Düzce ve Bolu'da otoyoldaki bayram trafiği normale döndü

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu Sakarya, Düzce ve Bolu kesimlerinde Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücülerin oluşturduğu yoğunluk sona erdi.

Sakarya'da Anadolu ve Kuzey Marmara otoyolları ile İstanbul'u Karadeniz illerine bağlayan D-100 kara yolunda 2 gündür süren araç yoğunluğu akşam saatlerinde azaldı.

Otoyolların Ankara istikametinde trafik akıcı seyrederken, İstanbul yönünde çok az sayıda araç geçişi oluyor.

Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı güzergahlarda polis, jandarma ve Karayolları ekiplerinin kontrolleri sürüyor.

- Bolu ve Düzce

Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği otoyol ve kara yolunun Bolu ve Düzce kesimi Ankara istikametindeki yoğun araç akışı da normale döndü.

Otoyolun Düzce kesimi ile Bolu Dağı Tüneli ve viyadükleri, Bolu batı ve doğu gişeleri ile Gerede-Karadeniz Bağlantı yolunda ulaşım sorunsuz seyrediyor.

D-100 kara yolunda da zaman zaman yoğunlaşan ulaşım normal seyrine döndü.

- Karabük

Öte yandan İstanbul'u Karadeniz'e bağlayan D-100 kara yolunun Karabük kesiminde trafik sorunsuz ilerliyor.

Kara yolunun Eskipazar ilçesi sınırlarından geçen 13 kilometrelik kesiminde oluşan akıcı yoğunluk azaldı.

Güzergahta önlem alan Karayolları ve trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.