Amasya'da trafik kazasında 3 kişi yanarak öldü

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması nedeniyle 3 kişi yanarak öldü, bir kişi yaralandı. Sami Erboğa'nın kullandığı 05 KD 947 plakalı otomobil, Karacaören köyü mevkisinde Zafer Oktay yönetimindeki 10 AEV 172 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 10 AEV 172 plakalı otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Gümüşhacıköy İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç, kullanılamaz hale geldi. Sağlık ekipleri, sürücü Zafer ile eşi Elif ve annesi Sultan Oktay'ın aracın içinde yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralan sürücü Erboğa ise ambulansla Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gümüşhacıköy Kaymakamı Ali Cemal Altınöz, kaza yerinde incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.