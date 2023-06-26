26 Haziran 2023'den önemli gündem başlıkları.

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ve esnafı ziyaret edecek.

(Mardin/14.00/15.30/17.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayı hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gideceği Karadağ'da temaslarda bulunacak.

(Karadağ)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side'de taksi dolmuş esnafı ve Antik Kent esnafıyla bir araya gelecek.

(Antalya/15.45/16.30)

SPOR

1- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular; okçuluk, badminton, boks, eskrim, modern pentatlon, muaythai, 7'li ragby, atıcılık ve tekvando olmak üzere 9 branşta mücadele edecek.

(Krakow, Tarnow, Nowy Targ, Wroclaw, Krynica-Zdroj)

2- Türk futbolunda 2023-2024 Sezonu Birinci Transfer ve Tescil Dönemi başlayacak.