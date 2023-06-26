26 Haziran 2023 tarihli atama kararı yayımlandı
26 Haziran 2023 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
ATAMA KARARLARI
Savunma Sanayii Başkanlığı Başkan Yardımcılıklarına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince Hüseyin AVŞAR, Hakan KARATAŞ. İhsan KAYA, Gökhan UÇAR ve Mustafa Murat ŞEKER atanmıştır.
3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Diyanet İşleri Başkanlığı;
- Bolu İl Müftüsü Ali Rıza TAHİROĞLU,
görevden alınmış,
- Bolu İl Müftülüğüne, Kütahya İl Müftüsü Hüseyin DEMİRİ AŞ,
- Kütahya İl Müftülüğüne, İğdır İl Müftüsü İrfan AÇIK,
- İğdır İl Müftülüğüne Zahit DEMİREL,
- Ardahan İl Müftülüğüne Adem KARADENİZ,
- Denizli İl Müftülüğüne, Tokat İl Müftüsü Abdullah PAMUKLU,
- Tokat İl Müftülüğüne Esat YAPICI,
- Manisa İl Müftülüğüne, Çanakkale İl Müftüsü Şükrü KABUKÇU,
- Çanakkale İl Müftülüğüne, Kastamonu İl Müftüsü Mustafa BİLGİÇ,
- Kastamonu İl Müftülüğüne Bekir DERİN,
- Siirt İl Müftülüğüne Şakir PİNAL,
- Mardin İl Müftülüğüne, Burdur İl Müftüsü Enver TÜRKMEN,
- Burdur İl Müftülüğüne, Mardin İl Müftüsü Ali Hayri ÇELİK, atanmıştır,
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Üyeliklerine, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 113 üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 net maddeleri gereğince Çiğdem UÇAR ve Şeref SAFA atanmıştır,
3201 sayılı Emniyet Teşkilat Kanununun ek 1 inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince;
- Emniyet Genel Müdürlüğüne (Vali) Erol AYYILDIZ,
- Hatay Valiliğine Mustafa M AS ATLI,
- Gaziantep Valiliğine Kemal ÇEBER,
- Adıyaman Valiliğine Osman VAROL, atanmıştır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürü Çetin ŞİŞMAN, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alınmıştır.
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7 nci maddeleri gereğince Derya ÖRS atanmıştır.
25 Haziran 2023
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI