Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali ataması yapıldı
Hatay Valiliğine Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliğine Kemal Çeber ve Adıyaman Valiliğine Osman Varol atandı.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 07:15, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 07:17
Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Hatay, Gaziantep ve Adıyaman'a yeni vali atamaları yapıldı.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Gaziantep Valisi Kemal Çeber ve Adıyaman Valisi Osman Varol oldu.
Söz konusu atamalar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü gereğince yapıldı.