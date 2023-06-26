Fatih'te başka bir İETT otobüsüne baltayla saldıran İETT otobüsü şoförü tutuklandı
Fatih'te kullandığı İETT aracına zarar verdiği gerekçesiyle diğer İETT otobüsünün camına baltayla vuran sürücü tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 07:23, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 07:24
Molla Gürani Mahallesi, Fındıkzade mevkisinde A.P. 'nin kullandığı İETT otobüsü ile Y.K. idaresindeki İETT otobüsü çarpıştı.
Y.K. aracının aynasının zarar görmesine öfkelenerek diğer otobüsün camına baltayla vurarak zarar verdi.
Olayla ilgili çalışma başlatan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli Y.K.'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K. tutuklandı.