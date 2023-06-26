Mersin'de 13 yaşındaki çocuk boğuldu
Tarsus ilçesinde Berdan Nehri'nin denize döküldüğü kısımda suya giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 07:35, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 07:25
Alınan bilgiye göre, ailesiyle Kulak Mahallesi Yeniboğaz mevkisine pikniğe giden İsmet Uğurcan, Berdan Nehri'nin denize döküldüğü yerden suya girdi.
Bir süre sonra Uğurcan'ın suda hareketsiz durduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.