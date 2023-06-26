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Arafat vakfesi için hazırız

Diyanet, hacı adaylarının bugün başlayacak Arafat vakfesini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için her şeyi düşündü. Hacı adayları, kaldıkları otellerden otobüslerle alınarak Arafat'taki klimalı çadırlara yerleştirilecek. Sağlık hizmetleri Arafat bölgesine kurulan sahra hastanesinde verilecek

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 08:30, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 09:39
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Arafat vakfesi için hazırız

Kutsal topraklara hac farizasını yerine getirmek üzere ulaşan hacı adaylarının haccın rükünlerinden Arafat vakfesi için intikalleri bugün başlıyor. Türk hacı adaylarını Arafat'ta misafir edecek Diyanet İşleri Başkanlığı, hacı adaylarının ibadetlerini rahat bir şekilde yerine getirmeleri için hazırlıklarını tamamladı. Hacı adaylarının hiçbir konuda sorun yaşamamaları için azami özen gösteren Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı, Mekke'de hizmet veren sağlıktan irşada kadar bütün ekipler, Arafat'ta da hizmetlerine devam edecek.

OTOBÜSLER 3'ER TUR YAPACAK

Mekke'nin yaklaşık 25 kilometre doğusunda bulunan Arafat'a ilişkin en önemli çalışmalardan biri de ulaşım konusu. Bugün başlayacak intikaller için Başkanlık, hacı adaylarını kaldıkları otellerden otobüslerle alarak Arafat'ta hazırlıkları tamamlanan çadırlara yerleştirecek. Hacı adaylarının intikallerinde sorun yaşanmaması için otobüslerin yaklaşık 3'er tur yapması planlanıyor. Hacı adaylarının Arafat'ta sıkıntı yaşamamaları için de çalışmalar tamamlandı. Hacı adaylarının mevsimsel şartlar nedeniyle sıcak kaynaklı sağlık sorunları yaşamaması için sanayi tipi klimalarla soğutulan yüksek çadırlar kuruldu. Yemek ve su ihtiyaçlarının karşılanması için de çalışma yapıldı. Kutsal topraklara gelen hacı adaylarına, irşat ekipleri kafile başkanları tarafından irşat programlarında yeme, içme, israf ve çevre temizliğine ilişkin bilgilendirme yapılmıştı. Bu doğrultuda Arafat'ta da çevre temizliği konusuna özen gösterildi, çadırların bulunduğu alanlara çöp kutuları yerleştirildi. Uzun yıllardır Mekke ve Medine'de bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı hastanelerinde hacı adayları ve hacılara verilen sağlık hizmeti, Arafat'ta da devam edecek. Bu doğrultuda Arafat bölgesinde sahra hastanesi kuruldu.

İRŞAT PROGRAMI ÇADIRLARDAN DİNLENİLEBİLECEK

Arafat'ta geceyi dua ve ibadetle geçirecek olan hacı adayları için irşat ekipleri tarafından irşat programı yapılacak. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerin de yer alacağı program, merkezi ses sistemiyle çadırlara ulaştırılacak.

ERBAŞ VAKFE DUASINI YAPACAK

Yarın (Arife günü) öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak. Başkan Erbaş'ın yapacağı vakfe duası, Türkiye'den de canlı yayınla izlenebilecek. Vakfe duasının ardından Arafat sınırlarının açılmasıyla Müzdelife bölgesine intikal edecek hacı adayları, Müzdelife'de akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak, Müzdelife vakfesinin ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek. Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa'y görevi yapılacak, tıraş olunarak ihramdan çıkılacak.

Kabe'nin minik hacı adayları

Dünyanın dört bir yanından Hac farizasını yerine getirmek için Suudi Arabistan'ın Mekke şehrindeki Mescid-i Haram bölgesine gelen hacı adayları, Kabe-i Muazzama'yı tavaf edip, Safa ve Merve tepeleri arasında sa'y yapıyor. Birçok farklı ülkeden aileleriyle birlikte gelen çocuklar, Mekke'de ibadetlerini yerine getiren ebeveynlerine eşlik ediyor. Kimileri babasının kucağında, kimileri ise ihramlarıyla yürüyerek Mescid-i Haram içerisinde tavaf ederken görülüyor. Minikler, sevimli hareketleriyle Kabe'deki hacıların neşe kaynağı oluyor.

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