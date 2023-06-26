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Sıfır araçlar bayiden değil gemiden teslim

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 08:59, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 08:02
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Sıfır araçlar bayiden değil gemiden teslim

İlk yarıda satış rekoru kırarak 39 bin araca ulaşan Opel Türkiye, erken teslimat için Haydarpaşa Limanı'na üs kurdu. Bayram öncesi hızlı gemi transferleriyle TIR'ı aradan çıkararak direk limandan teslim yaptıklarını ifade eden Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, bu sayede teslimat süresini 15 gün kısalttıklarının altını çizdi.

5 BİN ARAÇ TESLİMİ HAYDARPAŞA'DAN

Mayıs'ta sattıkları 10 bin 671 aracın bayram öncesi teslimi için Haydarpaşa Liman'ına lojistik üs kurduklarını ve İstanbul'daki 15 bayinin buradan teslim yaptığını söyleyen Emre Özocak, "Haydarpaşa'yı araç teslim edebilir hale getirdik ki, TIR sevkiyatımız Anadolu'ya çalışsın ya da diğer bayilere hizmet versin. Yarımca'da PDI'ları yapılan araçlar Ro-Ro'yla Haydarpaşa'dan teslim ediliyor. Operasyon çok yeni, geçtiğimiz haftalarda başladı. Günde 300 adet teslimat gibi ilerliyoruz. Aynı anda hem İstanbul'da bayiden hem de Haydarpaşa'dan teslimat yapıyoruz. Açıkçası teslimatı 10-15 gün erkene çekmiş oluyoruz. Limandan almak istemeyen bir müşterinin teslimatı, muhtemelen bayram sonrasına kalabilirdi" açıklamasını yaptı.

ELEKTRİKLİ MODELLE DİJİTALDEN SATILACAK

Berlin'de yeni elektrikli Astra modelinin tanıtımını da yapan Opel'in gelecekteki stratejisinde dijital satışın yer alacağını belirten Özocak, "Şu anda Avrupa'da 15 elektrikli modelimiz mevcut. Biz de Türkiye'de aynı yolu takip ederek, 2024 yılında bütün ürün gamımızı, ticariler de dahil elektriklendiriyor olacağız. e-Astra'yla başlayacak tüm elektrikli modellerin dijitalden 75 bin lira yatırılarak ön sipariş alınma sürecinde bayilerde devrede olacak. Müşterimiz şu bayi ile çalışmak istiyorum diyecek. Bu aşama sonrası işlemler, seçili bayi üzerinden devam ediyor. Bütün evrak işlemleri, operasyon, teslimat bayi üzerinden ilerliyor. Bayiyi süreçten hiçbir şekilde kopartmıyoruz" ifadelerini kulandı.

HER 10 ELEKTRİKLİDEN BİRİ OPEL MARKA OLACAK

Elektrikli araçlarla ilgili Opel'in büyük hedefleri olduğunu vurgulayan Özocak, "Yılın ilk 5 ayında Corsa Elektrik ve Mokka Elektrik dahil iki modelde 660 adet elektrikli araç satışımız oldu. Bu ayki yani hazirandaki teslimatlarla beraber bin adedi bulmayı hedefliyoruz. Astra Elektrik'in gelmesiyle beraber 3 elektrikli modele çıkıyoruz. Astra elektrik 418 km menzil, yeni nesil batarya ve daha güçlü motora sahip. Teknolojisi de daha iyi. Bu sene sonunda her 10 elektrikli araç kullanıcısından 1 tanesinin Opel kullanıcısı olmasını arzuluyoruz. Bu da bizim için yüzde 10 pazar payı demek. Elektrikli araç pazarını 30 bin adet ön gördüğümüz noktada, 3 bin adetlik bir planımız var. Bunun 500 adetlik kısmı tedarik etmeyi amaçladığımız Astra Elektrik'ten olacak" diye konuştu.

Rekabet yoksa oto fiyatları aşağı düşmez

Otomobil fiyatlarına da değinen Opel Türkiye Genel Müdürü sözlerine şöyle devam etti: "Rekabet ortamının oluşması lazım. Şu anda markalar birbirleriyle rekabet etmiyor. Öyle bir rekabet ortamının oluşabileceği bir tedarik de henüz görmüyorum. Ama son 15-20 günde, seçimlerden sonra, kurun ani artışıyla, fiyatların yeniden güncellenmesi ile markaların verdiği reaksiyon sonucu açıktan alınan ekstra bedeller vardı. Onlar artık liste fiyatı seviyesine geldi. Aslında bu da bir nevi rekabette fiyatların biraz aşağıya gelmesi anlamına geliyor. Demek ki rakamlar belli bir yerde normalize oldu. Şu anda kurun bu seviyeye gelmesi pazarı oraya çekti. Fiyatlar olağan şekilde gideceğe benziyor."

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