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Merdan Yanardağ 'Öcalan' sö zleri üzerine RTÜK inceleme başlattı

Tele 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini söyledi. Teröristbaşını filozofa benzeten Yanardağ, "Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir" dedi. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin ise Yanardağ'ın skandal sözleri sonrası kanalla ilgili inceleme başlatıldığını söyledİ

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 09:06, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 09:09
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Merdan Yanardağ 'Öcalan' sö zleri üzerine RTÜK inceleme başlattı

Tele 1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler dizdi... CHP'li Yanardağ, 'siyasi mahkum' olarak bahsettiği bebek katili Öcalan ile ilgili şunları söyledi: "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan 25 yıldır kesintisiz hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkumdur.


Normal infaz yasaları geçerli olsa serbest bırakılması gerekiyor. Öcalan hafife alınacak birisi değil. Neredeyse cezaevinde filozof oldu. Çünkü okumaktan başka bir şey yapmıyor. Siyaseti doğru okuyan, doğru gören, doğru çözümleyen son derece zeki birisidir."


Yayında skandal sözler sarf eden Yanardağ, Öcalan'a uygulan tecritin kaldırılması gerektiğini de belirtti.

Tele 1 yayınında kullanılan bu skandal sözlerin ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Twitter'dan açıklama yaptı.


Şahin, "Binlerce kişinin katili terörist başını öven Merdan Yanardağ denilen şahsın açıklamaları üzerine Tele 1 hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır.


Kamuoyuna saygıyla duyurulur" İfadelerini kullandı.

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