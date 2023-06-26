Dolar günü 25,71 TL'den tamamladı
Haftaya yükselişle başlayan dolar günü, 25,71 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 17:33, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 17:33
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|25,0700
|25,0710
|25,7170
|25,7180
|Avro
|27,3030
|27,3040
|28,0660
|28,0670
|Sterlin
|31,8740
|32,0340
|32,8740
|33,0390
|İsviçre Frangı
|27,9620
|28,1000
|28,9170
|29,0630
|ANKARA
|ABD Doları
|25,0400
|25,1200
|25,6870
|25,7670
|Avro
|27,2630
|27,3430
|28,0260
|28,1060
|Sterlin
|31,8140
|32,0240
|32,8140
|33,0240