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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 10'un altına düştü

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla boşalan İstanbul'da sabah saatlerinde işe gidenleri bomboş yollar ve duraklar karşıladı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 10:46, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 10:47
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İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 10'un altına düştü

Kurban Bayramı'na iki gün kala İstanbul'da trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 9 oldu.

Haftanın ilk iş gününde yola çıkanlar boş yolları gördüklerinde gözlerine inanamadı. Ana arterler ve bağlantı yolları başta olmak bütün yollar açıktı.

Eğitim öğretim döneminin tamamlanması ve 9 günlük bayram tatili dolayısıyla İstanbul'dan on binlerce kişi tatil beldelerine veya memleketine gitti.

- İstanbul sıra dışı bir pazartesiye uyandı

Normal zamanlarda haftanın ilk iş günü yüzde 70'in üzerine çıkan İstanbul'daki trafik yoğunluğu bu sabah yüzde 10'un altına düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Yoğunluk Haritasına göre yoğunluk saat 09.40'da yüzde 9 olarak kaydedildi.

Pazartesi günleri genellikle trafiğin kilitlendiği D 100 karayolu ve bağlantılarında hiçbir yoğunluk görülmedi.

Toplu taşıma istasyonları da kalabalık değildi. İşe, okula gidenlerin sıklıkla kullandığı toplu taşıma istasyonları ender görülen bir sakinlik yaşadı.

Taksi bulmakta güçlük çekilen D 100 karayolunda taksicilerin de yol kenarlarında sıralandığı görüldü.

Her gün metrobüsle işene giden Metin Ertekin, İstanbul'daki sakinliğe şaşırdığını ifade ederek, "Pazartesi günü normalde trafik seviyesi yüzde 70 oranında olması gerekir. Gayet rahat bir şekilde geldik. Ben de Zeytinburnu tarafına gideceğim. Aslında İstanbullulara şimdi bayram oldu. Yani İstanbul'dan gidenlere değil de İstanbul'da kalanlara bayram oldu. İnşallah biz de bu süreci değerlendireceğiz, İstanbul'un tadını çıkaracağız." şeklinde konuştu.

Yusuf Tatlı, pazartesi olmasına rağmen yolların boş olduğunu kaydetti.

Yolların ve durakların bomboş olduğunu görünce çok şaşırdığını belirten Çetin Çİftçi ise her gün işine 1 saatte giderken bugün 20 dakika ulaştığını ifade etti.

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