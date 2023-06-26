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Rekabet Kurumunun gündeminde 65 aktif soruşturma bulunuyor

Soruşturmalardan 15'i gıda, 13'ü kimya sektörlerine, 7'si bilişim teknolojileri ve platform hizmetlerine yönelik yürütülüyor- Kurumun, otomotiv, akaryakıt ve ilaç piyasalarına yönelik sektör araştırmalarını da bu yıl tamamlaması bekleniyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 11:22, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 11:12
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Rekabet Kurumunun gündeminde 65 aktif soruşturma bulunuyor

- Rekabet Kurumunun gündeminde bu yıl piyasalara rekabetçi yön vermek amacıyla 65 aktif soruşturma bulunurken gözler, gıda, bilişim teknolojileri ve kimya gibi alanlardaki soruşturmaların sonuçlarına odaklandı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kurum, son yıllarda zincir marketler başta olmak üzere kamuoyunun dikkatle takip ettiği çok sayıda önemli soruşturmayı sonuçlandırdı.

Kurum, Kovid-19 salgını öncesinde 2019 yılında 15 soruşturmayı tamamladı. Salgın dönemindeki fiyat hareketlerini ve bazı sektörleri yakın takibe alan Kurum, 2020 yılında 26, 2021 yılında 40 soruşturmayı bitirdi. Rekabet Kurumu, geçen yıl gündemindeki 29 soruşturmayı sonuçlandırırken bu yıl bugüne kadar tamamlanan soruşturma sayısı 18 oldu.

Kurum gündeminde devam eden 65 soruşturma bulunuyor. Sözlü savunma tarihleri belli ve tamamlanma aşamasına gelen soruşturma sayısı ise 9 olarak görünüyor.

Kurumun bu yıl esastan verdiği ceza miktarı 226 milyon 20 bin 926 lira oldu.

- Gündemdeki soruşturmalar

Kurumun gündeminde bu yıl devam eden 65 soruşturma içinde en fazla gıda ve kimya alanındaki çalışmalar dikkati çekiyor. Gıda alanında 15, kimya alanında ise 13 aktif soruşturma bulunuyor.

Bunları 7 soruşturmayla bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri izliyor. Beyaz eşya ve küçük ev aletleri sektörlerine yönelik 5, makine endüstrisi ve eğitim sektörlerine yönelik ise 4'er soruşturma yürütülüyor.

İnşaat sektöründe 3, otomotiv ve sağlık sektörlerinde 2'şer soruşturma bulunuyor.

Kurumun, tarım, kozmetik, petrol, ambalaj ve lojistik gibi sektörlere ilişkin de soruşturmaları devam ediyor.

- Sektör araştırmaları da takip ediliyor

Kurumun, piyasaları denetleme yetkisinin yanı sıra rekabet savunuculuğu kapsamında en önemli faaliyetlerinden birisi de sektör araştırmaları olarak öne çıkıyor.

Hazırlanan raporlarla, belirli bir sektörün ya da piyasaların geneline veya belli bir bölümüne ilişkin yapısal veya davranışsal rekabet sorunlarının tespitine ve çözümüne yönelik çalışmalar yürütülüyor.

Kurum, bu kapsamda, "akaryakıt piyasası", "çevrim içi reklamcılık hizmetleri", "ilaç sektörü", "otomotiv sektörü", "düzenli hatlar konteyner-liman hizmetleri", "mobil ekosistem" ve "deprem bölgesi" konularında sektör araştırmaları gerçekleştiriyor.

- En fazla birleşme-devralma kararı değerlendirildi

Öte yandan, Rekabet Kurulunca bu yıl alınan nihai kararlarda ilk sırada 96 ile birleşme-devralma hususları bulunuyor. Bunu, 56 kararla rekabet ihlalleri takip ediyor. Ayrıca, 2 özelleştirme, 2 de menfi tespit-muafiyet kararı yer alıyor.

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