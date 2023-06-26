Gram altın 1600 lirayı aştı

Gram altı şu anda 1606 liradan işlem görüyor.

Gram altında rekor serisi gün içinde de devam etti. Güne 1571 liradan rekorla açılan gram gün içinde yüzde 3 yükselişle 1600 lira sınırını geçti.

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