NATO: Wagner krizi Rusya'nın iç meselesidir

Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
Memur ve emekli maaş zammı ne zaman belli olacak?
Gazeteci Yanardağ'ın 'Öcalan' sözleri nedeniyle savcılık soruşturma başlatıldı
Gazeteci Yanardağ'ın 'Öcalan' sözleri nedeniyle savcılık soruşturma başlatıldı
Altının gram fiyatı 1.592 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 1.592 lira seviyesinden işlem görüyor
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Kurban Bayramı'nda hava nasıl olacak?
Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı
Maliye Bakanlığı 'bazı kamu kurumlarının satılacağı' iddialarını yalanladı
Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Erol Ayyıldız Emniyet Genel Müdürü oldu
Hazır giyimde iş yeri kapama ve işten çıkarmalar artabilir
Hazır giyimde iş yeri kapama ve işten çıkarmalar artabilir
Yargıtay'dan '25 Aralık' davası hakkında onama kararı
Yargıtay'dan '25 Aralık' davası hakkında onama kararı
Anayasa değişikliği için zemin müsait, 1 Ekim'de kollar sıvanıyor
Anayasa değişikliği için zemin müsait, 1 Ekim'de kollar sıvanıyor
12 ilin müftüsü değişti
12 ilin müftüsü değişti
Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?
Bayramın ilk günü hava nasıl olacak?
Tapu alım-satım işlemleri noterler tarafından da yapılabilecek
Tapu alım-satım işlemleri noterler tarafından da yapılabilecek
Bayram öncesi trafik yoğunluğu beraberinde rekor getirdi
Bayram öncesi trafik yoğunluğu beraberinde rekor getirdi
LGS'de imam hatip ortaokullarından 53 öğrenci tam puan aldı
LGS'de imam hatip ortaokullarından 53 öğrenci tam puan aldı
Kasaplardan 'Kurban etini poşete koymayın' uyarısı
Kasaplardan 'Kurban etini poşete koymayın' uyarısı
Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100'e çok yakın
Sağlık Bilimleri Üniversitesi dünyada ilk 100'e çok yakın
5 ildeki 8. sınıf öğrencilerine sınavlı okullarda ek kontenjan
5 ildeki 8. sınıf öğrencilerine sınavlı okullarda ek kontenjan
Bakan Kacır: Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni
Bakan Kacır: Togg, 61 yıllık hayalin gerçeğe dönüşme serüveni
Bayramda hava nasıl olacak?
Bayramda hava nasıl olacak?
İstanbul'da plaja giriş ücretleri belli oldu
İstanbul'da plaja giriş ücretleri belli oldu
Memur maaş zammı için yasa bekliyor
Memur maaş zammı için yasa bekliyor
Akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu
Akıllı yol dönemi başlıyor! İhale tarihi belli oldu
Deprem bölgesinde yarısı devletten yerinde dönüşüm
Deprem bölgesinde yarısı devletten yerinde dönüşüm
Merkez Bankasından sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım
Merkez Bankasından sadeleşme sürecine ilişkin ilk adım
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
Bakan Koca'dan hastanelerde Suriyelilere öncelik açıklaması
Bakan Koca'dan hastanelerde Suriyelilere öncelik açıklaması
Otogarda bayram yoğunluğu: Bilet bulmak çok zor
Otogarda bayram yoğunluğu: Bilet bulmak çok zor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
Bayram trafiği çilesi başladı: Sürücüler birbirlerine saldırdı
Bayram trafiği çilesi başladı: Sürücüler birbirlerine saldırdı
Bakan Yumaklı'dan denetim açıklaması
Bakan Yumaklı'dan denetim açıklaması
Ana sayfaHaberler Siyasi

NATO: Wagner krizi Rusya'nın iç meselesidir

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Wagner krizini "Rusya'nın iç meselesi" olarak değerlendirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 11:44, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 11:45
Yazdır
NATO: Wagner krizi Rusya'nın iç meselesidir

Stoltenberg, 11-12 Temmuz'da NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacak Litvanya'nın başkenti Vilnius'u ziyaret ederek Litvanya Cumhurbaşkanı Gitanas Nauseda ile görüştü.

Nauseda ile basına açıklama yapan Stoltenberg, Wagner grubunun Rus hükümetine isyanına ilişkin, "Hafta sonu meydana gelen olaylar, Rusya'nın iç meselesidir." dedi.

Vilnius Zirvesi'ne değinen Stoltenberg, 31 müttefik ülke liderinin katılacağı zirve sırasında Rusya ile savaşan Ukrayna'ya uzun vadeli yardım paketine onay vereceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ukrayna ile siyasi bağlarımızı yükselteceğiz. Alınacak kararlar, Ukrayna'yı ittifaka daha da yakınlaştıracak çünkü Ukrayna'nın haklı yeri NATO'dur. Tüm müttefikler, NATO'nun kapılarının açık olduğu, Ukrayna'nın üye olacağı ve üyeliğe sadece NATO ile Ukrayna'nın karar vereceği, Rusya'nın veto hakkı olmadığı konusunda hemfikirdir. Savaş bittiğinde Ukrayna'nın güvenliği konusunda düzenlemeler getirmeliyiz ki tarih tekerrür etmesin."

Stoltenberg, Belarus'taki gelişmeleri yakından izlediklerini, Rusya'nın bu ülkeye nükleer silah yerleştirmesini kınadıklarını, bunun sorumsuzca bir hareket olduğunu söyledi.

"Rusya'nın nükleer silah kullanacağına dair bir belirti görmüyoruz." diyen Stoltenberg, yine de tetikte olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Vilnius Zirvesi'nde NATO'nun güvenliğe ilişkin yeni bölgesel planları konusunda adım atılacağını dile getiren Stoltenberg, bu planlara göre 300 binden fazla askerin yüksek hazırlık seviyesinde olacağını, deniz ve hava unsurlarıyla destekleneceklerini ifade etti.

Stoltenberg, "Ayrıca hava devriyesinden hızlıca hava savunmasına geçiş için hava ve füze savunması konusunda yeni bir dönüşümlü model konusunda anlaştık." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber