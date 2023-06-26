Kars'ta lastiği patlayan taksi devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Yaralılardan Mecbure P, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Mecbure P. ile Meriç D, Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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