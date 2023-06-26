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İstanbul Havalimanı yolcu sayısında yeni rekora ulaştı

Havalimanında dün gerçekleştirilen 1593 uçuşla 252 bin 364 yolcu seyahat etti

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 12:17, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 12:18
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İstanbul Havalimanı yolcu sayısında yeni rekora ulaştı

Kurban Bayramı tatili nedeniyle dün yapılan 1593 uçuşla 252 bin 364 yolcunun seyahat ettiği İstanbul Havalimanı, günlük yolcu sayısında rekor kırdı.

Kurban Bayramı dolayısıyla memleketlerine ve tatil bölgelerine gidenler havalimanlarında yoğunluk oluşturuyor.

Yolcu yoğunluğunun arttığı İstanbul Havalimanı'nda da yeni bir rekora ulaşıldı.

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan alınan bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda dün yapılan 1593 uçuş ile 252 bin 364 yolcu seyahat etti.

Bu rakamla açılışından bugüne kadar geçen sürede en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı'nda "günlük yolcu sayısı rekoru" kırıldı.

- 11 Haziran'da da uçuş sayısı rekoru kırıldı

Ramazan Bayramı'nın son günü olan 23 Nisan 2023'te yapılan 1548 uçuş ve 244 bin 709 yolcunun kullandığı İstanbul Havalimanı, uçuş sayısında yılın ilk rekoruna imza atmıştı.

İtalya'nın Inter ve İngiltere'nin Manchester City takımları arasında 10 Haziran'da İstanbul'da yapılan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali dolayısıyla kente gelen futbolseverlerin oluşturduğu yoğunluk nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda 11 Haziran'da 1684 uçuş gerçekleştirilmişti.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatının (EUROCONTROL) verilerine göre, 2019 yılının Eylül ayında, Almanya'da bulunan Frankfurt Havalimanı'nın 1624 uçuş rakamını geçen İstanbul Havalimanı, Avrupa havalimanları arasında en yüksek günlük uçak iniş-kalkış sayısına ulaşılmıştı.

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