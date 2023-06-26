Gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Katıldığı televizyon programında terör örgütü PKK/KCK'nın elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 15:45, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 15:47
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Yanardağ hakkında 25 Haziran Pazar günü Tele 1 kanalında PKK/KCK silahlı terör örgütü elebaşıyla ilgili açıklamaları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ile "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Yanardağ, emniyete götürüldü.