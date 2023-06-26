Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç, 'Ukrayna Barışı' konulu toplantıya katıldı
İki gün süren toplantıda, Ukrayna'daki son durum ele alındı ve sonraki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 12:34, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 12:35
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, "Ukrayna Barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı'na katıldı.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, "Ukrayna Barışı" konulu Ulusal Güvenlik Danışmanları Toplantısı, 24-25 Haziran'da Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapıldı.
Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın katıldığı toplantıda, 15 ülkeden temsilci yer aldı.
İki gün süren toplantıda, Ukrayna'daki son durum ele alındı ve sonraki süreçle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.