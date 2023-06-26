İzmir'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 13:47, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 13:47
Karaağaç Koşuyolu mevkisinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekiplerin 5 helikopter, 2 uçak, 19 arazöz, 5 su ikmal, 3 ilk müdahale aracı ve 4 dozerle yaptığı çalışma sonucu yangın, kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.