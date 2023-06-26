Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net