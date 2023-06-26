Aladağlar'da tırmanış sırasında düşen dağcı hayatını kaybetti
Niğde'nin Çamardı ilçesinde Aladağlar'da tırmanış yaparken düşen dağcı yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 15:11, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 15:12
Aladağlar'daki Emli Vadisi mevkisinde arkadaşıyla tırmanış yapan A.N. (35), dengesini kaybederek düştü.
Arkadaşının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE, JAK ve AKUT ekipleri sevk edildi.
Ekipler, A.N'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
A.N'nin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.