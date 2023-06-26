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Otogarda valizler karıştı: Medine'nin tedavisi için biriktirilen 500 bin TL'lik altın kayıp

Diyarbakır'da yaşayan Maroteaux-Lamy (MPS Tip 6) hastası Medine Sayan'ın (15) tedavisi için biriktirilen yaklaşık 500 bin TL'lik altının içinde bulunduğu kırmızı valiz, bayram ziyareti için gittikleri Mardin'de, aynı renk ve ebatta valizi olan yolcular tarafından alındı. Kızıltepe ilçesinde inip eve giden aile durumu fark edince, güvenlik kamerasından tespit ettikleri yolcuların görüntüleriyle polise şikayette bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 15:38, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 15:41
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Otogarda valizler karıştı: Medine'nin tedavisi için biriktirilen 500 bin TL'lik altın kayıp

Diyarbakır'da yaşayan Maroteaux- Lamy (MPS Tip 6) hastası 104 santimetre boyundaki Medine Sayan için ailesi bayramdan sonra İstanbul'da uygulanacak tedavi için, çoğu borç alınan yaklaşık 500 bin TL'lik altın biriktirdi. Bayram ziyareti için Mardin'in Kızıltepe ilçesine giden aile, bayram sonrası İstanbul'a gidecekleri için altınları da yanlarına alıp valize koydu. Aile, Kızıltepe ilçe otogarında aldıkları valizi eve gidip açtıklarında içindeki eşyaların kendilerinin olmadığını gördü. Kızıltepe Otogarı'na giden aile başka kırmızı valizli 2 yolcunun Mardin'de indiğini öğrendi. Bu kez Mardin'e giden aile güvenlik kameralarından sonuç alamayınca, Diyarbakır'a dönerek otogardaki güvenlik kameralarına baktı. Aile, görüntülerden, bindikleri otobüse kırmızı valizli 2 yolcunun bindiğini gördü. Valizlerin karıştığını anlayan aile, tekrar Mardin'e gidip güvenlik kamerası görüntülerini polise vererek, valizlerini alan yolcuların bulunması için şikayetçi oldu. Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı.

'BİR YILA YAKINDIR PARA BİRİKTİRİYORUZ'

Medine'nin dayısı Mehmet Şerif Güngöngür (46), "Biz Diyarbakır'dan Mardin'e yolculuk ederken valizimizde 500 bin TL değerinde ziynet eşyası vardı. Bir şahısla valizimiz karışıyor. İkimizin de valizi kırmızı. Çantayı alan kişiler bagajda bulunan kendi valizlerine benzeyen kırmızı valizi alıyorlar. Biz de karşı tarafın valizini alıyoruz. Açtığımızda bizim çanta olmadığını fark ettik. Daha sonra araştırmamıza rağmen biz o şahıslara bir daha ulaşamadık. Biz şu an mağdur durumdayız. Bayram için Kızıltepe'ye oradan da Medine'nin tedavisi için İstanbul'a gidecektik. Bir yıla yakın bu paraları topluyoruz. Çoğu da dostlardan aldığımız borç paradır. 500 bin TL yeterli değil. Daha fazlası gerekiyor. Medine'nin ilik nakli olması gerekiyor. Medine'nin Maroteaux- Lamy (MPS Tip 6) hastalığı var. Çantayı alan kişiler lütfen en yakın karakola götürüp teslim etsin. Çünkü Medine'nin bu tedaviye ihtiyacı var. Babası da kanser hastası. Onlar da çok mağdur durumda" diye konuştu.

Medine Sayan ise tedavi parasını kaybettikleri için çok üzgün olduğunu söyleyerek, "Tedavi için İstanbul'a gidecektim. Mardin'e giderken çantalar karıştı. İçindeki paraların hepsini yanlışlıkla başkası aldı. Ben valizimin geri getirilmesini istiyorum. O paralar benim tedavi param ve onu lütfen bana geri getirin" diye konuştu.

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