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İl il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 05.57, İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24, Çanakkale'de 06.22, Iğdır'da 05.12'de kılınacak. Deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta ise saat 05.47, Adıyaman'da 05.41, Hatay'da 05.53, Malatya'da 05.39'da bayram namazı eda edilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 17:03, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 17:04
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İl il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı Ankara'da saat 05.57, İstanbul'da 06.10, İzmir'de 06.24, Çanakkale'de 06.22, Iğdır'da 05.12'de kılınacak.

Kurban Bayramı 28 Haziran Çarşamba günü başlıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

"Adana 05.54, Adıyaman 05.41, Afyonkarahisar 06.09, Ağrı 05.17, Aksaray 05.56, Amasya 05.43, Ankara 05.57, Antalya 06.13, Ardahan 05.14, Artvin 05.18, Aydın 06.22, Balıkesir 06.18, Bartın 05.55, Batman 05.29, Bayburt 05.27, Bilecik 06.08, Bingöl 05.29, Bitlis 05.24, Bolu 06.00, Burdur 06.13, Bursa 06.12, Çanakkale 06.22, Çankırı 05.52, Çorum 05.47, Denizli 06.18, Diyarbakır 05.33, Düzce 06.01, Edirne 06.18, Elazığ 05.35, Erzincan 05.31, Erzurum 05.23, Eskişehir 06.07, Gaziantep 05.46, Giresun 05.32, Gümüşhane 05.29, Hakkari 05.19, Hatay 05.53, Iğdır 05.12, Isparta 06.12, İstanbul 06.10, İzmir 06.24, Kahramanmaraş 05.47, Karabük 05.55, Karaman 06.02, Kars 05.14, Kastamonu 05.49, Kayseri 05.50, Kilis 05.48, Kırıkkale 05.55, Kırklareli 06.15, Kırşehir 05.54, Kocaeli 06.07, Konya 06.04, Kütahya 06.10, Malatya 05.39, Manisa 06.22, Mardin 05.32, Mersin 05.58, Muğla 06.22, Muş 05.26, Nevşehir 05.53, Niğde 05.55, Ordu 05.34, Osmaniye 05.51, Rize 05.24, Sakarya 06.05, Samsun 05.40, Siirt 05.26, Sinop 05.42, Sivas 05.41, Şanlıurfa 05.40, Şırnak 05.25, Tekirdağ 06.16, Tokat 05.41, Trabzon 05.27, Tunceli 05.32, Uşak 06.14, Van 05.19, Yalova 06.09, Yozgat 05.50, Zonguldak 05.57."

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da saat 06.06, Almanya'nın başkenti Berlin'de 05.34, İngiltere'nin başkenti Londra'da 05.32, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da ise 05.44'te kılınacak.

- Namaz vakitleri tablosu

İlSaat
Adana05.54
Adıyaman05.41
Afyonkarahisar06.09
Ağrı05.17
Aksaray05.56
Amasya05.43
Ankara05.57
Antalya06.13
Ardahan05.14
Artvin05.18
Aydın06.22
Balıkesir06.18
Bartın05.55
Batman05.29
Bayburt05.27
Bilecik06.08
Bingöl05.29
Bitlis05.24
Bolu06.00
Burdur06.13
Bursa06.12
Çanakkale06.22
Çankırı05.52
Çorum05.47
Denizli06.18
Diyarbakır05.33
Düzce06.01
Edirne06.18
Elazığ05.35
Erzincan05.31
Erzurum05.23
Eskişehir06.07
Gaziantep05.46
Giresun05.32
Gümüşhane05.29
Hakkari05.19
Hatay05.53
Iğdır05.12
Isparta06.12
İstanbul06.10
İzmir06.24
Kahramanmaraş05.47
Karabük05.55
Karaman06.02
Kars05.14
Kastamonu05.49
Kayseri05.50
Kilis05.48
Kırıkkale05.55
Kırklareli06.15
Kırşehir05.54
Kocaeli06.07
Konya06.04
Kütahya06.10
Malatya05.39
Manisa06.22
Mardin05.32
Mersin05.58
Muğla06.22
Muş05.26
Nevşehir05.53
Niğde05.55
Ordu05.34
Osmaniye05.51
Rize05.24
Sakarya06.05
Samsun05.40
Siirt05.26
Sinop05.42
Sivas05.41
Şanlıurfa05.40
Şırnak05.25
Tekirdağ06.16
Tokat05.41
Trabzon05.27
Tunceli05.32
Uşak06.14
Van05.19
Yalova06.09
Yozgat05.50
Zonguldak05.57

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