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TDV, Diyarbakır'da kesilecek 14 bin hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) organizasyonunda, Diyarbakır'da yaklaşık 14 bin hisse kurbanın eti, kesimin ardından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2023 17:41, Son Güncelleme : 26 Haziran 2023 17:42
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TDV, Diyarbakır'da kesilecek 14 bin hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

"Müminler Ancak Kardeştir" temasıyla düzenlen "2023 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"nda hazırlıklarını tamamlayan TDV, Diyarbakır'da bağışlanan yaklaşık 14 bin hisse kapsamında binlerce büyükbaş hayvan kesilecek.

Kesim noktalarını denetleyen TDV ekipleri, kurbanlıkların sağlık kontrollerini yaptı.

TDV Kıdemli Satınalma Uzmanı Mustafa Türker, AA muhabirine, "Bu yıl vatandaşlarımızın deprem dolayısıyla çok büyük hassasiyeti var. Hisse bağışında geçen yıla göre yüzde 40 civarında bir artış var." dedi.

Kurban bağışı noktasında son günlere girildiğini ve bağış yapmak isteyen vatandaşların elini çabuk tutması gerektiğini dile getiren Türker, şunları kaydetti:

"Bayramın birinci gününe kadar bağışlarımızı almaya devam etmekteyiz. Kontrollerini gerçekleştirdiğimiz Kamer Et Tesislerinde ve diğer noktalarımızda yaklaşık 14 bin hisse kurban kesmeyi planlıyoruz. Buradaki etleri ilk önce deprem bölgesine göndereceğiz. Sonrasında da ihtiyaç sahiplerine, Kur'an kurslarına dağıtımlarını yapmayı planlıyoruz. Vatandaşlarımız vakfımıza ve başkanlığımıza gönül rahatlığıyla emanetlerini teslim edebilir. Kesim yapılan her yerde görevlilerimiz, temsilcilerimiz, müfettişler, denetçiler, firma yetkililer, kamu veterinerlerin kontrolüyle bu kurbanların, hem dini vecibelere göre hem de sağlık ve hijyen koşullarına uygun olarak kesimleri yapılıyor."

Kesimin yapılacağı tesislerin işletmecisi Ahmet Ay, firma olarak 14 bin hisseye tekabül eden binlerce hayvanın temini, kesimi, parçalanması ve dağıtıma hazır hale getirilmesi sürecini yürüteceklerini dile getirdi.

Ay, hem TDV hem de kendilerinin büyük bir sorumluluk üstlendiğini bunu da en iyi şekilde yapmak için çalıştıklarını belirterek, vatandaşları bağış yapmaya davet etti.

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